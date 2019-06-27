Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı Kilis’te, terör örgütü üyesi DEAŞ’lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis’te, terör örgütü üyesi DEAŞ’lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.C’nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Kent merkezide gözaltına alanın B.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.