Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
Kilis’te, terör örgütü üyesi DEAŞ’lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.27 Haziran 2019 Perşembe 13:02
Kilis’te, terör örgütü üyesi DEAŞ’lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.C’nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Kent merkezide gözaltına alanın B.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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