Kilis'te DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu Suriye'den gelerek Çobanbey Sınır Kapısı'nda 5 çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim olan terörist gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan kaçan kadın terörist, yanındaki 5 çocuğuyla Çobanbey Sınır Kapısı'na geldi. Jandarma ekiplerine teslim olan kadın teröristin yapılan kimlik kontrolünde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanma kararı bulunan R.E. olduğu belirlendi. Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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