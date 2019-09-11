0553 313 94 23

Kilis'te 4 bin yıllık saray kalıntısı ortaya çıktı

Oylum Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen saray kalıntısı ortaya çıktı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
Kilis'te 4 bin yıllık saray kalıntısı ortaya çıktı

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Oylum Höyük'te sürdürülen kazılarda 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısı ortaya çıkarıldı. 

Prof. Dr. Atilla Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Oylum Höyük'te başlatılan kazı çalışmalarının, uzun soluklu proje olduğunu ve yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini belirtti. 

Milattan önceki dönemlere ait

Kilis'te, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan höyükte sürdürülen kazı çalışmalarında milattan önce 2000-1200 yıllarına ait tabakada 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısına ulaştıklarını anlatan Engin, şöyle konuştu: 

"2019 yılı kazı çalışmaları kapsamında, Orta Tunç Çağı 1'e, MÖ 1900-1800 yıllarına yani yaklaşık 4 bin yıllık bir saray kalıntısının güneye doğru uzanan mekanlarına ulaştık. Yapı önemli bir bina gibi görünüyor. Önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda yapının şiddetli bir yangınla son bulduğu ve yağmalandığı anlaşılıyor. Bu yangın sırasında ölen insanlar da olmuş. Saray, yapısı Türkiye sınırları içerisinde açığa çıkartılan en eski saray kalıntılardan biri. Ulaşılan kalıntıların Oylum Höyük'ün idari bir merkez olduğunu göstermesi açısından da önemli bir yapı."

Ortaya çıkarılan saray duvarlarının oldukça iyi korunduğunu ve muhtemelen 2 ya da 3 katlı bölümlerden oluştuğunu düşündüklerini aktaran Engin, bu yılki çalışmalarla duvarların ancak üst kısımlarını açığa çıkarabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Engin, sarayın, diğer mekanların yaklaşık 3-4 metre daha aşağısında yer aldığını ifade ederek, "Saray olduğunu gösteren bulgular, yapının anıtsal oluşu ve mimari özellikleri açısından daha önce bölgede ortaya çıkan Reyhanlı sınırları içindeki antik kent Alalah (Tel Açana) ve İslahiye sınırları içerisindeki Tilmen Höyük saraylarıyla plan açısından benzer. Yine Suriye saraylarının ortak özelliklerini göstermekte. Ayrıca bu tür sarayların büyük anıtsal depo mekanları olur burada da bunları görüyoruz. Bu mekanlar çoğunlukla mühür baskılı kil topraklarla mühürlenmiştir ki böyle bir örnek bu sarayda da mevcut." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Engin, Kilis'in isminin, Mezopotamya kaynaklarında "Ulisum, Ullis ve İllis", Mısır kaynaklarında "Ullaza", Hitit kaynaklarında ise "Kuilzila ve Ukulzat" olarak geçtiğini belirterek, Oylum Höyük'ün bulunduğu mıntıkanın yerel adının ise "İllis" olduğunu söyledi.  

Kazılarda ele geçen bir Hitit çivi yazılı tabletinde, Hitit imparatorunun yerel krala, "Siz Nuhaşşe Ülkesi kralları" şeklinde hitap etmiş olmasının, höyüğün Nuhaşşe ülkesinin başkenti olduğuna dair lokalizasyon önerisini güçlendirdiğini vurgulayan Engin, ancak kesin bir lokalizasyon tespiti için daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
  1. Kilis
  2. Gaziantep Üniversitesi
  3. Prof. Dr. Atilla Engin
  4. saray kalıntısı
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı temizliği
    1. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    2. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    3. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    4. Yer işgallerine ceza yağdı
    5. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    6. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    7. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    8. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    9. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    10. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    11. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    12. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    13. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    14. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    15. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    16. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    17. Kaçak kazılara jandarma baskını
    18. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    19. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    20. Antalyalı atlet zirve yolunda
    21. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    22. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    23. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    24. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    25. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    26. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    27. Pişken, yeniden milli takımda
    28. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    29. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    30. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim