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Oruç Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:
Oruç

Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:

Ramazan bayramı sebebiyle bayram namazı saati daha yakından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Kilis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 19:08:00 -
Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:

Ramazan bayramı sona ererken bayramın coşkusu milyonları sardı. Kilis’te bayram namazı kılacak olanlar ise ‘Kilis’te bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:

Kilis Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08’de kılınacak.

Elbeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Kilis Elbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.06'da kılınacak.

Musabeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Kilis Muratbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'de kılınacak.

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