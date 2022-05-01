Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:
Ramazan bayramı sebebiyle bayram namazı saati daha yakından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Kilis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan bayramı sona ererken bayramın coşkusu milyonları sardı. Kilis’te bayram namazı kılacak olanlar ise ‘Kilis’te bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Kilis Elbeyli Musabeyli bayram namazı saati:
Kilis Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08’de kılınacak.
Elbeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Kilis Elbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.06'da kılınacak.
Musabeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Kilis Muratbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'de kılınacak.