0553 313 94 23

Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

Kilis’te Suriyelilerin iş yerlerindeki Arapça tabelaların değiştirilmesinden sonra benzer uygulama tüm Türkiye’de başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

Kilis’te Suriyelilerin iş yerlerindeki Arapça tabelaların değiştirilmesinden sonra benzer uygulama tüm Türkiye’de başladı.


Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla Şubat 2019 tarihinde Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında oluşturulan komisyonda Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden görevlilerle alınan karar doğrultusunda Suriyelilerin iş yeri açma ruhsatlarının kontrol edilmesi, Arapça olan iş yeri tabelalarının Türkçe tabela ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmişti. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 Arapça olması kararı Suriyelilere tebliğ edilmişti. İl genelinde başlatılan çalışma ve denetimlerle 531 Suriyeliye ait tabelalar, Arapçadan Türkçeye çevrildi.


Türkçe tabela uygulaması ile ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla bir komisyon oluşturduklarını ifade ederek, “İlk önce Suriyeli kaç esnafın bulunduğunun tespitini yaptık. Bu tüm esnaflarımız Arapça tabelalar ile kendi iş yerlerini tanıtıyorlardı. 2 ay sürecinde 531 Suriyeli esnaf olduğunu tespit ettik. Bu esnafların bazılarının vergi kayıtları yoktu, vergi kaydını gerçekleştirdik. Haksız rekabeti önlemek için herkesin vergi kaydını yaptırmasını sağladık. 531 Suriyeli esnaftan tabelaları Arapça olanların Türkçeye çevrilmesini sağladık. 2 ay içerisinde bu süreci tamamladık. tabelalarda 75’i Türkçe 25’i ise Arapça yazılmak koşulu getirdik. Ama nerede ise tamamı tabelalarını Arapçaya çevirdiler” diye konuştu.


Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Kilis’teki uygulamayı örnek göstererek, ülke genelinde tabelalara standart getirildiğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor
    1. Belediyespor karatecisi Burak Gencer..
    2. El Bab’da bomba yüklü motosikletle..
    3. "Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"
    4. Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları..
    5. Dünyanın tek parça en büyük taban..
    6. İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli..
    7. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    8. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    9. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    10. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    11. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    12. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    13. Ege ihracatı bayram molası verdi
    14. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    15. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    16. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    17. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    18. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    19. Aliağa belediye meclisi toplandı
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    21. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    22. Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender"..
    24. Aliağa'daki gemi yangını
    25. Gaziantepli ev hanımları eski..
    26. Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Trafikteki silahlı kavga ölümle bitti
    29. Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya..
    30. FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz