0553 313 94 23

Kilis’te Arabacı Ali Taziye evi törenle açıldı

Hayırsever işadamı Arabacı Ali olarak bulunan Ali Söğüt tarafından bağışlanan arsa üzerine 3 katlı taziye evi yaptırılarak hizmete açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:03
Kilis’te Arabacı Ali Taziye evi törenle açıldı

Hayırsever işadamı Arabacı Ali olarak bulunan Ali Söğüt tarafından bağışlanan arsa üzerine 3 katlı taziye evi yaptırılarak hizmete açıldı.


Arabacı Ali taziye evinin açılışına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, hayır sever işadamları, Kilis Vakfı Yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. Taziye evinin açılışında kısa bir konuşma yapan işadamı Ali Söğüt,Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk başta olmak üzere Kilis’e hizmet eden herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, Baki kalacak işyerin yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Kilis Belediye Başkanı olduktan sonra mahallere sıcak asfalt yapıyoruz. Teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Ne zaman mezarlığa asfalt dökmeye başladık. Bana teşekkür o kadar yağdı ki rahmet yağmuru gibi yağmaya başladı. Mezarlığa taş döşüyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Asfalt döküyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Mezarlığa bakım yapıyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Genel Merkez anket yaptırıyor, en çok hangi hizmetten memnunsunuz diye, Kilis’in yüzde 98.9’u cenaze işlerinden memnunuz diye ankette çıktı. Ben şunu söyledim, sabah kalktığında evinin önündeki asfalta bir kere teşekkür ediyor. Ama en çok haftada bir kere gittiği, belki iki haftada bir gittiği ayda bir kere gittiği mezarlığa her dakika teşekkür ediyor.O zaman demekki ölülere yatırım yapmak lazımmış diye espri yapmıştım. Ama şunu biliyoruz ki kendi geçmişine bakmayan kendi geçmişine sahip çıkmayan, kendi geçmişine hizmet etmeyen geleceğine hizmet edemez. Alı cenazemiz var dediğiniz zaman her şey yapılıyor. Tek sıkıntımız şuydu, yaz ve kış aylarında çadırda sıkıntı yaşanıyor. İstanbul’da Yaşar Aktürk başkanlığında toplantı yaptığımızda Arabacı Ali arsasını ben veriyorum diyerek taziye evlerine başladık. Yaşar Aktürk 2 evine verdi. Mehmet Kara arsasını verdi. Bugün 3 tane taziye evi bitti. Bu yeter mi her mahalleye taziye evi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.


Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, “Belediye Başkanı Hasan Kara’ya Kilis’e ilkleri yaşattığı için teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda Arabacı Ali’ye teşekkür ediyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama öldükten sonra hayırla yad edilmek gerekiyor. Bu hayırlı işlere vesile olan Yaşar Aktürk’e Mehmet Yıldırım’a ve diğer işadamlarını teşekkür ediyorum” dedi.


Yapılan konuşmalardan sonra Arabacı Ali taziye evi törenle açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    3. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    4. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    5. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    6. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    9. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    10. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    11. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    12. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    14. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    15. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    16. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    18. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    19. Futbol: TFF 3. Lig
    20. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    21. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    22. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    23. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    24. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    25. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    26. Futbol: TFF 2. Lig
    27. Marmaris’te korkutan yangın
    28. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    29. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    30. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu