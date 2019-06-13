Kilis'te Ali Şir Nevai'ye ait el yazması kitap ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te Özbek şair Ali Şir Nevai'ye ait olduğu değerlendirilen 15. yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde T.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla yurda sokulduğu ve Özbek şair Ali Şir Nevai'ye ait olduğu değerlendirilen 15. yüzyıldan kalma 378 sayfalık Çağatayca el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Şüpheli T.A. gözaltına alındı.

- Ali Şir Nevai

Yazdığı eserlerde 26 binden fazla tekrarlanmayan kelime kullanmasından dolayı Çağatay Türk edebiyatının Shakespeare'i olarak nitelendirilen Ali Şir Nevai, 9 Şubat 1441 tarihinde Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde doğdu. Horasan ve Semerkant'ta eğitim gören Nevai, Timurlu Sultan Hüseyin Baykara döneminde vezirlik yaptı.



Devlet işlerinde aktif görev alan Nevai, o dönemde kendi imkanlarıyla 40 kervansaray, 17 cami, 10 büyük konak, 9 hamam, 9 köprü ve 20 havuz yaptırdı. Nevai'nin Çağatay Türkçesinin yanı sıra kısmen Farsça da kaleme aldığı yüzlerce gazelinin yer aldığı 30'dan fazla eseri ile Nesaim-ül Mehabbet ve Muhakemet-ül Lügateyn gibi tasavvuf alanında yazılı eserleri bulunuyor.

Nevai, 1501 yılında doğduğu şehir Herat'ta vefat etti.