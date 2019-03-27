0553 313 94 23

Kilis'te 379 sandıkta 87 bin 320 seçmen oy kullanacak

Kilisli 87 bin 320 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- 379 sandığın kurulacağı kentte Kilis Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 13:26
Kilis'te 379 sandıkta 87 bin 320 seçmen oy kullanacak

KİLİS (AA) - Kilisli 87 bin 320 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

379 sandığın kurulacağı kentte Kilis Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kilisliler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 9 bin 561 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kilis'te 87 bin 320 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kilis'teki seçmen sayısı 9 bin 561 arttı.

Kilis'te kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre yükseldi. 2014’teki yerel seçimlerde 364 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 379 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Musabeyli'de

Kiliste en fazla seçmen ve sandık merkezde bulunuyor. Kent merkezinde 269 sandıkta 71 bin 92 seçmen oy kullanacak. İlçe bazında ise en fazla seçmen ve sandık Musabeyli'de yer alıyor. 8 bin 743 kayıtlı seçmenin bulunduğu Musabeyli'de 58 sandık kurulacak.

Musabeyli'den sonra ikinci sırada bin 29 sandık ve 4 bin 138 seçmenle Elbeyli geliyor.

23 sandık ve 3 bin 347 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Polateli'nde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı:Seçmen sayısı:

Merkez26971 bin 92

Musabeyli58 8 bin 743

Elbeyli 29 4 bin 138

Polateli 23 3 bin 347

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:26
  1. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri
  2. Kilis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocadon’un billboardları ve posterleri kaldırıldı
    1. Kocadon’un billboardları ve posterleri..
    2. Başkan Alemdar’dan sosyal..
    3. Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5..
    4. ‘Organik Arıcılık Projesi’nin kapanış..
    5. AK Parti'nin Düzce mitingi
    6. "Ülkemizin e-ticaret konusundaki hızlı..
    7. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    8. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    9. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    10. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    11. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    12. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    13. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    14. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    15. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    16. "Huawei P30 serisi, mobil..
    17. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    18. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    19. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    20. Terör saldırısından sonra Yeni..
    21. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    22. "Refah istiyoruz"
    23. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    24. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    25. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    26. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    27. DKGK’dan Yeşil’e ziyaret
    28. "Aslan yattığı yerden kalkıyor"
    29. Ara verdikleri üretime 700 çalışanı..
    30. Dündar pazar yerlerini gezdi
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!