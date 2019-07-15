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Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.


Şehitlikteki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan,7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasında müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu. Protokol üyelerini şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasından sonra şehitlikteki tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
  1. doğa

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