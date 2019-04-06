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Seçim 2019 Sayfası

Kilisli Avukatlar, Baronun düzenlediği geceye katıldı

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kilis Barosu tarafından bir program düzenledi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:02
Kilisli Avukatlar, Baronun düzenlediği geceye katıldı

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kilis Barosu tarafından bir program düzenledi.


Etkinlikte bir konuşma yapan Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Barosunun 6.kuruluş yıl dönümü ile 5 Nisan Avukatlar günü vesilesiyle bir kez daha bir araya geldiklerini ifade ederek, “Baromuzun değerli avukatları, kıymetli meslektaşlarım,sizleri sadece avukatlık görevinizi yerine getirirken gösterdiğiniz onurlu mücadele için değil, aynı zamanda hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını egemen kılma yolunda yıllardır verdiğiniz mücadele için de tebrik ediyorum.Her yıl olduğu gibi bu yıl da , 5 Nisan Avukatlar Günü’nü ve Baromuzun kuruluşunun 6. yıl dönümünü birlikte kutluyoruz.Bu vesileyle, Baromuzun kurulmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ve saygılarımı sunuyorum” dedi.


Fazlıağaoğlu, “Bugünü yani 5 Nisan Avukatlar gününü mesleğimize , hukuka ve adalete nasıl daha çok katkıda bulunabiliriz diye kutlamak , mesleki sorunlardan uzak bir sivil toplum Örgütü olarak anmak, tüm barolarımızın olduğu gibi bizim baromuzun da ortak düşüncesidir.Avukatlar, yargının kurucu unsurlarıdır. Avukatlar, hukuk devleti olmada bir ülkenin Hukukçuları olarak bu durumun acılarını, sancılarını ve sorumluluklarını, tıpkı Avukat cübbeleri gibi yıllardır omuzlarında taşıyan mukaddes insanlardır.Sadece devletin en temel işlevlerinden birisi olan adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüttükleri için değil, aynı zamanda insanlarımızın ortak iyiliği uğrunda çalıştıkları için, Yargının kurucu unsuru olan avukatlarımız İle tüm avukat dostlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Baromuzun 6. kuruluş yıl dönümünü ve tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.


Yemekli ve canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte avukatlar gönüllerince eğlendiler. Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Avukat Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş’da katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 10:02
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