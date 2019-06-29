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Kilis’in içme suyu problemine son verecek barajda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kilis’te inşa edilen Yukarı Afrin Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
Kilis’in içme suyu problemine son verecek barajda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kilis’te inşa edilen Yukarı Afrin Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Barajın da içinde yer aldığı Yukarı Afrin Projesi’nin tamamlanması ile Kilis’in 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.


2016, 2017 ve 2018 yıllarında bölgede yaşanan kuraklıklar hem de nüfus artışından dolayı Seve Barajı’ndan temin edilen içme suyunun Kilis’e yetmez hale gelmesi üzerine, bölgede kalıcı çözüm bulmak amacıyla Yukarı Afrin Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmaları başlatıldı.


Baraj dolu


Bu çerçevede projenin ana bileşenlerinden birisi olan 60 metre yüksekliğe sahip Yukarı Afrin Barajının inşaatına hız veren DSİ, kısa sürede baraj inşaatı tamamlayarak su tutma işlemini gerçekleştirdi ve barajda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 100‘e ulaştı.


Proje kapsamında baraj ile beraber isale hattı inşaatı da başlanarak Yukarı Afrin Barajında depolanan içme suyunu Kilis’e ulaştıracak 43 km’lik isale hattının 22,3 km’lik kısmını da tamamlandı. Yine proje içinde bulunan tefi merkezi ile 10 bin metreküp kapasiteli deponun temel kazılarını da bitirdi. Kalan işlerde yüzde 41 fiziki gerçekleşmeye ulaşan DSİ, projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.


Projenin toplam maliyeti 600 milyon lira olup, tamamlanması halinde Kilis’e yıllık 19 milyon metreküp su tahsisi yapılacak ve yoğun şekilde Suriyeli misafirlere ev sahipliği yapan Kilis’in 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
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