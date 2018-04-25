Kiliseye silahlı saldırı: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Bölge Vali Sözcüsü Samuel Ortom, gazetecilere yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2'si rahip 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

50 EVİ YAKTILAR

Ortom, saldırganların bölgede 50'den fazla evi ateşe verdiğini söyledi.

Bölge zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak eyalete bağlı Guma bölgesinde 4 gün önce çıkan çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirmişti. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.