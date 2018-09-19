0553 313 94 23

Kilisede esrarlı kek satarken enselendiler

Amerika'nın Georgia eyaletindeki bir kilisede esrarlı kek ve şekelerlemeler satan iki kadın gözaltına alındı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:25
Kilisede esrarlı kek satarken enselendiler

Savannah polisinin açıklamasına göre, Ebony Cooper ve Leah Pressley adlı zanlılar, kilisede yerel girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tezgah açtı. Kadınların etkinlikten sonra gözaltına alındığı ve uyuşturucu satma suçundan yargılanacakları açıklandı.

Polisin Facebook'taki açıklamasına göre, sosyal medyada marihuana ve tetrahidrocannabinol (THC) içeren yiyecekler sattıkları tespit edilen zanlılar izlemeye alındı ve kilisede yakalandı.

Açıklamada, kilisenin 'bu yasadışı ticaretten haberi olmadığı' belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Brezilya arasında havacılık anlaşması
    1. Türkiye ve Brezilya arasında havacılık..
    2. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    3. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    4. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    5. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak..
    6. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    7. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    8. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    9. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    10. Devlet tiyatrolarından kovulan Levent..
    11. Valencia - Juventus maçı ne zaman saat..
    12. Hamilelik veya doğum nedeni ile işten..
    13. Deri kanserinin en önemli sebebi güneş
    14. Obsesif Kompulsif Bozukluk Türleri
    15. Diyarbakır'da sıcak dakikalar!
    16. PKK'da 'kadın terörist' krizi!..
    17. Kansızlık altta yatan bir hastalığın..
    18. Bakan Kurum İmar Barışı'nda toplanan..
    19. Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes..
    20. Karamollaoğlu uyardı: Türkiye'ye karşı..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk