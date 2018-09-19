Kilisede esrarlı kek satarken enselendiler
Amerika'nın Georgia eyaletindeki bir kilisede esrarlı kek ve şekelerlemeler satan iki kadın gözaltına alındı.19 Eylül 2018 Çarşamba 15:25
Savannah polisinin açıklamasına göre, Ebony Cooper ve Leah Pressley adlı zanlılar, kilisede yerel girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tezgah açtı. Kadınların etkinlikten sonra gözaltına alındığı ve uyuşturucu satma suçundan yargılanacakları açıklandı.
Polisin Facebook'taki açıklamasına göre, sosyal medyada marihuana ve tetrahidrocannabinol (THC) içeren yiyecekler sattıkları tespit edilen zanlılar izlemeye alındı ve kilisede yakalandı.
Açıklamada, kilisenin 'bu yasadışı ticaretten haberi olmadığı' belirtildi.
Kaynak: BBC Türkçe
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