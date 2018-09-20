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Kilise pisliğini parayla kapattı

Hristiyan dünyası, kiliselerdeki skandallarla çalkalanırken, New York’ta çocukken kilisede öğretmenin cinsel tacizine uğradığını belirten 4 erkek, Brooklyn Piskoposluk bölgesi ile 27,5 milyon dolara anlaşmaya vardı. Konunun yargıya taşınması önlenirken kiliselerin benzer vakaları parayla kapattığı gerçeği ortaya çıktı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:02

Hristiyan dünyasında Katolik kiliselerin pislikleri bir bir ortaya dökülürken, buna karşın yönetici konumundaki piskoposların bunları nasıl örttüğü bir kez daha ortaya çıktı. Bir kaç ay önce ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki 300 sapkın rahibin, binlerce çocuğa on yıllarca cinsel taciz ve tecavüzde bulunmasını örtbas eden Katolik dünyası yine benzer bir adım attı.

New York’ta Katolik Kilisesinde çocukken bir öğretmenin cinsel tacizine uğradığını belirten 4 kişi, Brooklyn Piskoposluk bölgesi ile toplamda 27,5 milyon dolara anlaşmaya vardı. New York Times’ın haberine göre, küçük birer çocukken Katolik Kilisesinde öğretmenlerinin cinsel tacize uğradıklarını belirten 4 erkek, Brooklyn Piskoposluk Bölgesi ile kişi başı 6,8 milyon civarında dolar ödenmesi şartıyla uzlaşmaya vardı. Böylece konu yargıya taşınmadan kapandı.

SAPKIN PAPAZ 2011’DE CEZA ALMIŞ

Taciz kurbanlarının avukatları, Brooklyn’deki St. Lucy’s-St. Patrick Kilisesinin din öğretmeni 67 yaşındaki Angelo Serrano’nun kurbanları 2003-2009 yıllarında sürekli taciz ettiğini aktardı. Serrano’nun, 2011’de başka bir çocuğu taciz ettiğini itiraf ettiği ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da öğrenildi. Söz konusu 4 kişinin vardığı uzlaşma, bugüne kadar Katolik Kilisesindeki taciz kurbanlarının anlaştığı en büyük rakamlardan biri olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Haberin detayında verilen bu bilgi kilisenin benzer taciz ve tecavüz vakalarını parayla örtbas ettiğini de ortaya koydu.

Bu arada; Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro da yaptıkları 2 yıllık bir çalışmayla kiliselerdeki istismar vakalarının Vatikan tarafından sistematik olarak örtbas edildiği sonucuna vardıklarını ve birçok kişinin de taciz ve tecavüzü sağladığını söyledi. 

PAPA, KAFAYI CİNSELLİKLE BOZMUŞ

Fransa’da kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa Francisco, yönlerini nasıl bulacakları sorusuna cinsellikle cevap verdi. Papa “Cinsellik, seks, tanrının bir hediyesidir. Tabu değildir” derken insanların bazen cinselliklerini güzel olmayan şekilde kullandığını söyledi. Katoliklerin lideri, kiliselerdeki kız ve erkek çocuklara tecavüz skandalını örtbas etmesiyle ilgili yine konuşmadı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:02
  1. Kilis
  2. papa francisco
  3. kilise de cinsel taciz

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