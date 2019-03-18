0553 313 94 23

Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlandı

Kilis’te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlandı

Kilis’te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü düzenlenen kentte törenle kutlandı.


Tören sabah Asri Mezarlığındaki Şehitlik Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Buradaki program, Kuran’ı Kerim okunmasından sonra yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi.


Etkinliklerin ikinci kısmı Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi’nde yapıldı. Buradaki töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlamına ilişkin yapılan konuşmaların ardından, Çanakkale Geçilmez isimli sinevizyon gösterisine müteakip Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen bir ders isimli gösterinin ardından tören Çanakkale Türküleri Korosu ile devam etti. Kilis’te yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi.


Tören Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. sergi
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    1. "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    2. Trafikte imaj değişikliği
    3. Gaziantep’te 18 Mart Çanakkale..
    4. Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı
    5. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban..
    6. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    8. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    9. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    10. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    11. Kahramanmaraş oy kullanma saatleri..
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    14. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    15. 18 Mart ruhu için öğrencilerden özel..
    16. Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri..
    17. Altıeylül’de her mahalle miting alanı
    18. Mustafa Savaş: “Çerçioğlu, ekmek elden..
    19. Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni..
    20. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na..
    21. Bakan Pakdemirli Katar’da
    22. Marmaris’te cinayet
    23. Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin..
    24. Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı..
    25. Taşköprü’de sentetik futbol sahasının..
    26. AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün..
    27. İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği..
    28. Kocaeli’deki şafak operasyonu polis..
    29. KOBİS sistemi yenilendi
    30. Vali Memiş, 15 Temmuz gazisini dinledi
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun