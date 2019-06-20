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Kilis Valisi Soytürk, köy yollarını inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, kat sathı kaplama asfalt yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:37
Kilis Valisi Soytürk, köy yollarını inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, kat sathı kaplama asfalt yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.


Vali Recep Soytürk beraberinde Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte2019 yılı programında kapsamında yapımı devam eden33 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını yerinde inceledi.33 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını yapımı, cezaevi katı atık yol ayırımı Polateli imar sınırı 2 kilometrePolateli Karakıl köyü arası 7 kilometre yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulunan Vali Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Vali Soytürk, Vatandaşa hizmet etmenin önemli olduğunu, İl Özel İdaresi aracılığıyla yapılan yolların kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasından memnun olduğunu Genel Sekreter Ramazan Sümer, il genel meclisi üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:37
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