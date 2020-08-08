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Korona Virüs

Kilis Valiliği duyurdu! Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte taziyeler yasaklandı

Kilis Valiliği, son bir ayda kentte korona virüs vakaları tavan yapması üzerine kent genelinde taziyelerin yasaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:09:00 -
Kilis Valiliği duyurdu! Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte taziyeler yasaklandı

Kilis Valiliği, son bir ayda kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun şekilde artması üzerine şehirde taziyelerin yasaklandığını duyurdu.

Kilis Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar alındığını açıkladı.

"Taziyelerde daha fazla yayılıyor"

Koronavirüs salgınının taziyelerde daha fazla yayılma gösterdiğini belirten Valilik, yaptığı açıklamada, “Yapılan tespitlerde korona virüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan destek

Öte yandan Valiliğin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar, alınan kararı desteklediklerini belirtti.

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