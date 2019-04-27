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“Kilis Spor Günleri”etkinlikleri başladı

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen “Kilis Spor Günleri” etkinlikleri kapsamında “Birlikte Spor” projesi başladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:18
“Kilis Spor Günleri”etkinlikleri başladı

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen “Kilis Spor Günleri” etkinlikleri kapsamında “Birlikte Spor” projesi başladı.


Kilis 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen etkinlikte, futbol müsabakasıyla başlama vuruşu yapıldı. Proje kapsamında, 5 gün içerisinde 5 farklı dalda ( Tekvando, Judo, Futbol, Voleybol, Tenis) müsabakalar düzenlenecek.


Başlama vuruşunu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Alman İşbirliği Kurumu Qadra programı temsilcisi Martin Linder yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:18
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