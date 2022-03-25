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Oruç Kilis iftar sahur saatleri | 2022 Kilis imsakiye
Oruç

Kilis iftar sahur saatleri | 2022 Kilis imsakiye

Kilis ilk iftar saat kaçta? Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar yaşadıkları illere ait imsakiyelerin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kilis ilk sahur saat kaçta? 2022 diyanet imsakiye

Yeniakit Publisher
2022-03-25 00:01:00 -
Kilis iftar sahur saatleri | 2022 Kilis imsakiye

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayına kısa bir zaman kala ise vatandaşlar sahur, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Kilis'te ilk iftar 19.01'de açılacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

Kilis iftar sahur saatleri | 2022 Kilis imsakiye

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