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Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek

Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek

Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.

 

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın girişimleri ile Orman Genel Müdürlüğü İzmir Torbalı Orman Fidanlığından çeşitli türlerde 10 bin adet 1.50 metre ile 2.50 e-metre boylarında ağaçlar ücretsiz olarak temin edildi.

 

Ağaçların nakliyesi Kilis Belediyesi tarafından karşılanarak şehrin Gaziantep yolu, Akpınar Mesire Alanı ve çeşitli bölgelerdeki alanlar ile parklara Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince dikilmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:12
  1. Kilis
  2. İzmir
  3. Gaziantep
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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