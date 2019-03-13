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Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel konuğu dershane öğrencileri oldu

Kilis’te, faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarından bir dershane yönetici ve öğrencileri 7 Aralık Üniversitesi’ni ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel konuğu dershane öğrencileri oldu

Kilis’te, faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarından bir dershane yönetici ve öğrencileri 7 Aralık Üniversitesi’ni ziyaret etti.


Kilisteki eğitim kurumun sahipleri, Furkan Şimşek ile Zühal Ceylan önderliğindeki eğitmen ve öğrenciler, önce Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi. Rektör Karacoşkun’a çiçek veren öğrenci ve öğretmenler daha sonra ise üniversite hayatı ile ilgili sohbet etti. Daha sonra Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi Esra Saraç’la bir araya gelen öğrenciler üniversitenin, bölümleri ve sosyal/kültürel imkanları konusunda bilgi aldı. Kampüs içerisindeki Üniversite Kütüphanesini ziyaret ederek kütüphane kaynakları ve imkanlarıyla ilgili Kütüphaneci Neslihan Mert’in yaptığı sunumu dinleyen öğrenciler kampüsü de gezerek akademik birimleri ve sosyal mekanları tanıma fırsatı buldu.


Öğrenciler, Üniversite Uygulama Oteli kafeteryasındaki çay ikramından sonra üniversiteden ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:49
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