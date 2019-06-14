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Kilimlili çocuklar Çaycuma’da çok mutlu

Kilimli’den Çaycuma’ya okul gezisiyle gelen 107 öğrenci ilçede çok mutlu bir gün geçirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:05
Kilimlili çocuklar Çaycuma’da çok mutlu

Kilimli’den Çaycuma’ya okul gezisiyle gelen 107 öğrenci ilçede çok mutlu bir gün geçirdi.


Kilimli İsmet İnönü İlkokulundan 107 öğrenci, “Çevremizi tanıyalım, kentimizi keşfedelim” adıyla yaptıkları etkinlikle Çaycuma’yı gezdi. Özel gezi firmasının yaptığı organizasyonla yola çıkan Kilimlili çocuklar Zonguldak’ta Gökgöl Mağarası ile Gökçebey’de Çanakçılar Müzesi ve Hayvanat Bahçesi’ni gezdikten sonra Çaycuma’ya geldi. Önce Yaşam Park’ı gezen çocuklar buradan Seka Sosyal Tesislerine giderek yemeklerini yedi. Tesisin bahçesinde bir müddet oynayan Kilimlili çocuklar buradan Atatürk Anıtı önüne geldi. Yayalaştırılmış alanda hizmet veren golf araçlarına binerek Çaycuma’yı dolaşan çocuklar yaptıkları geziden son derece mutlu oldu. Sevinçlerini söyledikleri marşlarla dile getiren çocuklar Çaycumalılara teşekkür etti.


Geziyi düzenleyen firma temsilcisi Ayşe Bektaş “Çocuklarımız yıl sonlarında bir yerlerde piknik yapıp eğleniyorlardı. Ben buna bir başka boyut eklemek istedim. Bir yandan eğlenirken diğer yandan ilçelerimizi tanısın, kentimizi keşfetsinler diye düşündüm. Böyle bir organizasyonu yaparak Çaycuma’ya geldik. Hem çocuklarımız hem de geziye katılan öğrenci velilerimiz Çaycuma’yı çok sevdi. Hepimizin ortak fikri Çaycuma’nın Zonguldak’ın en temiz, en düzenli ilçesi olduğu şeklinde. Burada her yer pırıl pırıl. Son zamanlarda yapılan uygulamalarla çok da güzel bir kent ortaya çıkmış. Hepimiz buradan çok mutlu ayrılıyoruz. Hele o dolaşan trencikler olağanüstü. Ben de engelli bir vatandaşım. Böyle iyi düşünülmüş bir uygulama olmasa ben de Çaycuma’yı gezemezdim. O sayede gezdim ve gördüklerime hayran kaldım. Fırsat buldukça bu tip geziler düzenleyerek çocuklarımıza Çaycuma’ya tanıtacağım. Başta Başkan Bülent Kantarcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:05
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