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Kilimlerden kendi sahalarını yapan çocuklar için halı saha yapılıyor

Yozgat’ta kendi imkanları ile yere serdikleri kilimlerle halı saha yapan çocuklara verilen söz yerine getirilerek, halı saha yapılıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 16:11
Kilimlerden kendi sahalarını yapan çocuklar için halı saha yapılıyor

Yozgat’ta kendi imkanları ile yere serdikleri kilimlerle halı saha yapan çocuklara verilen söz yerine getirilerek, halı saha yapılıyor.


Kendi imkanları ile yere serdikleri kilimlerle yaptıkları sahada futbol oynayan çocuklar için yapılacak halı saha için uygun arsa arayışlarının ardından Halk Eğitim Merkezinin bahçesi belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf Başer’in destekleri ile çalışmalar hız kazandı.


İnşası devam eden halı saha hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Celal Köse, en kısa sürede halı sahanın bitirileceğini ifade etti. Köse, “Çocuklarımıza söz verdikten sonra ilgili personellerimiz uygun arsa arayışlarına başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda en uygun yer olarak Halk Eğitim Merkezi bahçesi belirlendi. Biz çalışmalara başladık. Personellerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa süre içerisinde halı sahamız hizmete açılacak. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz ’10 Mahalleye 10 Halı Saha’ projemiz için de arsa belirleme çalışmalarımız sürüyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynasın ve spor yapsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için belediyenin tüm imkânlarını seferber etmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’in destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“Hükümet desteği yanımızda”


Yozgat’a yapılacak tüm spor alanları ile ilgili projeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun takip ettiğini belirten Başkan Köse, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu konu üzerinde önemle duruyor. Sadece bu halı saha için değil, Yozgatımıza yapacağımız tüm spor komplekslerimizde Sayın Bakanımızın destekleri olacak. ’10 Mahalleye 10 Halı Saha’ projemizi ve diğer spor alanları projelerimizi kendisi takip ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:11
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