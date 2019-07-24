Kilim ve eski halılardan saha yapmışlardı, gerçek sahalarına kavuştular

Yozgat’ta mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek futbol oynayan çocukların hayali gerçekleşti. Halı sahaları tamamlanan çocuklar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yozgat’a davet etti.

Yozgat’ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı saha görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için kısa bir süre önce Yozgat Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapımına başlanılan halı saha tamamlandı. Tamamlanan halı sahada ilk maçlarını yapan çocukların oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Eski halı ve kilimlerden sonra halı sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, özel bir maç yapmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yozgat’a davet etti.

Halı ve kilim serdikleri boş bir arazide futbol oynayan çocukların haberini duyduğunda Yozgat Valiliği ve Belediyesine çocuklar için halı saha yapılması girişiminde bulunulmasını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından da, “Sizin halı sahalarınız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Hayali gerçekleşen çocuklardan Muhammet Aslan, halı sahaları yapıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Önceden toprak bir alanda kendi bulduğumuz halılarla saha yapıp öyle oynuyorduk şimdi burada oynuyoruz. Gençlik ve spor bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ve onu buraya maç yapmaya bekliyoruz” dedi.

Cem Batuhan Ertürk ise, “Halı sahamız yapıldı, çok memnunuz. Eskiden halı üzerinde top oynuyorduk. Buranın yapılmasında emeği geçen Gençlik Ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Onları buraya maç oynamaya davet ediyoruz. Burası daha güzel oldu, düştüğümüz zaman yaralanmıyoruz. Futbolumuzu artık burada oynayacağız” şeklinde konuştu.

Adil Berat Yıldırım da, “Gençlik ve Spor Bakanımıza valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önceden halı üzerinde maç yapıyorduk. Düştüğümüzde artık yaralanmayacağımız güzel bir saha oldu” ifadelerini kullanırken Emirhan Kapusuz ise, “Eskiden halılardan yaptığımız bir sahamız vardı. Evden getirdiğimiz halı ve kilimlerle yapmıştık. Sonra Gençlik Ve Spor Bakanımız bizim sesimizi duydu bize halı saha yaptırdı. Halı saha da emeği geçen Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Artık burada rahatça futbol oynayacağız. Gençlik ve Spor Bakanımızı buraya davet ediyoruz inşallah onları yeneceğiz iddialıyız” diye konuştu.