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Kilim Mobilya, yeni ürünleriyle Kanada’da boy gösterdi

Kilim Mobilya, Kanada’da 57.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
Kilim Mobilya, yeni ürünleriyle Kanada’da boy gösterdi

Kilim Mobilya, Kanada’da 57. kez düzenlenen Canadian Furniture Show 2019’a katıldı. Fuar kapsamında tasarım ağırlıklı ürünlerini dünyanın farklı noktalarından gelen sektör temsilcileriyle buluşturma imkanı bulan Kilim Mobilya, önemli iş birliklerine imza attı.


Türkiye mobilya sektörünün önemli temsilcilerinden Kilim Mobilya, Canadian Furniture Show 2019’a katıldı. Bu yıl 57. kez düzenlenen fuar yoğunkatılım ile dikkat çekti.


Kanada’dan çok sayıda ziyaretçiye Türk mobilyasını tanıtma fırsatı yakalayan Kilim Mobilya, bu sayede önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Yeni ürünlerini Kanada ve Kanada üzerinden Amerika pazarına tanıtma fırsatı bulan Kilim Mobilya, yeni nesil tasarımlarıyla katılımcılardan tam not aldı.


Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, “Kanada’da yeni bir pazar oluşturmanın ve daha önce ihracat yapmadığımız bir ülkeyi daha portföyümüze katmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra ABD’den de çok sayıda katılımcı fuara geldi. Kilim olarak ABD pazarından da yerimizi alıp, ABD’ye yaptığımız mevcut ihracatımızı daha da kuvvetlendirmek niyetindeyiz” dedi.



Kilim Mobilya Hakkında


Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde, her yaşam alanına sevgiyle “Bir KİLİM” üretme vizyonumuzla istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülkenin lider mobilya üreticileri arasındaki yerini alan Kilim Mobilya, bugün sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yoluna devam ediyor. Her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yeni inovatif yaklaşımla sürekli Ar-Ge çalışmaları yapan Kilim, Türkiye genelinde ve dünyanın birçok ülkesindeki yaygın satış ve hizmet ağı ile sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kilim Mobilya, tüm iş süreçlerini EFQM mükemmelik modeli çerçevesinde yürüterek milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
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