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Kılıç’tan babalar günü mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Babalar günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:46
Kılıç’tan babalar günü mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Babalar günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.


Babaların fedakarlık ve merhametin simgesi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Babalar bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Daha sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalara büyük sorumluluklar düşüyor. Babalar karşılıksız sevgi ve fedakarlığın birer simgesidir. Babalar, çocuklarına, bir ömür boyu maddi ve manevi her türlü desteği vermekte, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olmakta ve bütün olanaklarını seferber etmektedir. Üzerimizde hakkı olan babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Hayatımız süresince maddi manevi her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen babalarımıza gereken saygıyı ve hürmeti göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bu gibi özel günler, hayatımızın eşsiz parçaları olan babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Bu vesile ile başta bin bir emekle yetiştirdikleri kıymetli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanları ailesi için seferber eden çocuklarına karşı şefkat ve merhametini esirgemeyen tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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