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Kılıçlar çekildi: Putin'den Avrupa'ya füze mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya yeni füzelerin yerleştirilmesi halinde Rusya'nın da buna aynı şekilde cevap vereceğini bildirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:20
Kılıçlar çekildi: Putin'den Avrupa'ya füze mesajı

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Daha önce Anti Balistik Füze Sistemi Anlaşması'nın şimdi ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ortadan kaldırılmasından endişe duyduklarını belirten Putin, "Bütün bunlar ortadan kaldırıldığında silahsızlanmanın büyümesini sınırlayacak bir şey kalmayacak. Öyleyse durum bence son derece tehlikeli olacak. Silah yarışından başka hiç birşey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Misilleme saldırısı riski

ABD'nin her halükarda anlaşmadan çekilmesi halinde Avrupa'nın ne yapacağı sorusunun ortaya çıktığını dile getiren Putin, "Esas soru şu: Bu yeni
ortaya çıkan füzelerle (Avrupa) ne yapacak? Bu füzeler eğer Avrupa'ya teslim edilirlerse, doğal olarak, biz de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız.

Bunu kabul eden Avrupa ülkeleriyse kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık." diye konuştu.

Putin ayrıca ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın Rusya tarafından ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıt gösteremediğine de dikkat çekti. 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:20
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