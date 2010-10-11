Kılıçdaroğlu’nun yasak listesi de yalan çıktı

Çünkü söz konusu ülkeler Hıristiyan nüfustan oluşuyor, üstelik başörtüsü yasağı bulunmuyor. İngiltere’de başörtülü polisler bile mevcut. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtüsü yasağının ilk ve ortaöğretim başta olmak üzere kamu çalışanları açısından devam edeceğinin sinyallerini, başörtüsü ile uzaktan yakından alakası olmayan ülkeler üzerinden vermesi tartışma konusu oldu.



GÖSTERDİĞİ ADRESE BAK!....



“İlk ve ortaöğretimde başörtüsü diye bir şey olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “kamusal alan” hatırlatmasında bulunarak, “Devletin koyduğu kurallar var. O kurallara herkes uymak zorundadır. Kamuda da kurallar var. Gidin Papua Yeni Gine’ye, İngiltere’ye, Angola’ya, orada da öyledir” diyerek yasağın sınırını çizmeye kalkıştı.



PAPUA YENİ GİNE VE ANGOLA HRİSTİYAN



Oysa Kılıçdaroğlu’nun kamusal alanda başörtüsü yasağına örnek gösterdiği Papua Yeni Gine, Angola ve İngiltere, Hristiyanların çoğunlukta olduğu ve üstelik başörtüsü yasağının olmadığı ülkeler. Sömürge yönetiminden sonra bağımsızlığını kazanan Papua Yeni Gine ve Angola’da, başörtüsü yasağı diye bir şey yok. Papua Yeni Gine’de yüzde 3 oranında Müslüman bulunurken, yaklaşık 13 milyon nüfusu bulunan Angola’da ise nerdeyse hiç Müslüman yok.



İNGİLTERE ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ



Yazılı bir anayasası bulunmayan İngiltere’de ise din özgürlüğü konusunda geniş alan bulunuyor. Kanunlarda ve yönetmeliklerde başörtüsü yasağı olmadığı gibi uygulamada da yasakçı bir yaklaşım sergilenmiyor. İngiltere’de, 7-8 yaşlarındaki Müslüman kız öğrenciler için okul bile açıldı. İngiliz Yüksek Mahkemesi, çarşaf benzeri kıyafet giydiği için okuldan uzaklaştırılan 16 yaşındaki Bangladeş asıllı Şabina Begüm’ün haklarının geri verilmesine karar verdi. İngiltere’de kamusal alan olarak kabul edilen ordu ve polis teşkilâtlarında dahi başörtülü kadınlar bulunuyor.



MİLLETVEKİLİ BİLE OLUYORLAR



1999 yılında Refah Partili Merve Kavakçı, laikçi baskılar üzerine Meclis’ten çıkarılmış ve partisi kapatılmıştı. Oysa Hristiyan Avrupa’nın bir çok ülkesinde başörtülü kadınlar milletvekili bile olabiliyor. İspanya’da yaşayan Salima Abdeslam, ülkenin ilk başörtülü milletivikili olarak tarihe geçti. Danimarka’da da Filistinli Esma Abdülhamid, başörtülü milletvekili olarak Meclis’e girdi. Belçika’da yaşayan başörtülü Türk asıllı Mahinur Özdemir, önce Belediye Meclis üyeliği yaptı, akabinde ise 7 Haziran 2009’da Brüksel Meclisi’ne milletvekili seçildi. Özdemir, başörtüsü sebebiyle kriz yaşanacağı iddialarının aksine herhangi bir sorunla karşılaşmadan yemin etti.