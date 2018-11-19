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Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı: Ankara'ya gelmenin faydası yok

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday adayı olanların sayısı 2 bine yaklaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı 1815 aday adayının geldiği salonda, “Ankara’da olmanın, Ankara’da çalışma yapmanın, Genel Merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir avantaj yok” dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:38
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı: Ankara'ya gelmenin faydası yok

Başta İstanbul’daAK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde bir tek aday dahi bulamayan CHP’de İzmir krizi yaşanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yaklaşan yerel seçimler öncesi toplantı düzenlendi. Toplam 1815 aday adayının bir araya geldiği organizasyonda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aday adaylarına “Genel Merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir avantaj yok” diyerek Ankara’nın yolunu aşındıran aday adaylarına ‘aman gelmeyin’ mesajı verdi. 

“Ankara’da olmanın avantajı yok”

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli kademedeki yöneticiler katıldı. Yerel seçimler öncesi aday adaylarına seslenen örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Aday belirlenmesi hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Dolayısıyla Ankara’da olmanın, Ankara’da çalışma yapmanın, Genel Merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir avantaj yok. Sizin avantajınız, İzmir’de sevilmenizden, saygı duyulmanızdan geçiyor” dedi. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. Ankara
  5. CHP Genel Merkezi
  6. Oğuz Kaan Salıcı

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