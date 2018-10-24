Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap New York Times'tan geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet edecek konu bulamayınca Cemal Kaşıkçı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında akılalmaz sözler sarf etmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, Kaşıkçı’nın katillerini para karşılığında serbest bıraktığını iddia etmişti. Bugün ABD’li gazete New York Times, Suudi Arabistan’ın Erdoğan’a “siyasi rüşvet” teklif ettiğini, Başkan’ın buna sinirlenerek reddettiğini yazdı.

“Para yüzünden serbest bıraktılar”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis’teki Grup Toplantısı’nda şu akılalmaz sözleri söylemişti:

“Bugün diyor ki geri verin. Efendi, onlar senin gözünün önünde Türkiye'den ayrıldı. Herkesin gördüğü bir olayı görüp, cinayeti işleyenleri bırakıyorlarsa, cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. İşin ucunda para olunca bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu ülkenin onuruyla, şerefiyle oynamaktır.”

“Siyasi rüşvet” iddiası

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, Kaşıkçı cinayetindeki detayların gizlenmesi ve dosyanın kapatılması için Suudi Arabistan, Mekke Emiri Halid el-Faysal ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi teklifler sundu.

Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımın yanı sıra Katar’a yönelik ablukanın kaldırılmasının da yer aldığı paketi Kaşıkçı soruşturması karşılığında sunan Suudilere Türkiye'den sert cevap geldi.

Başkan Erdoğan sinirlendi

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifleri ‘siyasi rüşvet’ olarak niteleyerek sinirli bir şekilde reddetti. Kral Selman’a çok yakın olduğu bilinen Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek Kral’ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ifade edilmişti.