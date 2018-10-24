0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap New York Times'tan geldi

Memleket muhalifi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı katillerinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para aldığını iddia etmişti. New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “rüşvet” teklif ettiğini, Başkan’ın buna sinirlenerek reddettiğini yazdı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:39
Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap New York Times'tan geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet edecek konu bulamayınca Cemal Kaşıkçı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında akılalmaz sözler sarf etmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, Kaşıkçı’nın katillerini para karşılığında serbest bıraktığını iddia etmişti. Bugün ABD’li gazete New York Times, Suudi Arabistan’ın Erdoğan’a “siyasi rüşvet” teklif ettiğini, Başkan’ın buna sinirlenerek reddettiğini yazdı.

Para yüzünden serbest bıraktılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis’teki Grup Toplantısı’nda şu akılalmaz sözleri söylemişti:

Bugün diyor ki geri verin. Efendi, onlar senin gözünün önünde Türkiye'den ayrıldı. Herkesin gördüğü bir olayı görüp, cinayeti işleyenleri bırakıyorlarsa, cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. İşin ucunda para olunca bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu ülkenin onuruyla, şerefiyle oynamaktır.”

Siyasi rüşvet” iddiası

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, Kaşıkçı cinayetindeki detayların gizlenmesi ve dosyanın kapatılması için Suudi Arabistan, Mekke Emiri Halid el-Faysal ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi teklifler sundu.

Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımın yanı sıra Katar’a yönelik ablukanın kaldırılmasının da yer aldığı paketi Kaşıkçı soruşturması karşılığında sunan Suudilere Türkiye'den sert cevap geldi.

Başkan Erdoğan sinirlendi

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifleri ‘siyasi rüşvet’ olarak niteleyerek sinirli bir şekilde reddetti. Kral Selman’a çok yakın olduğu bilinen Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek Kral’ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:39
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. New York Times
  6. Rüşvet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şiddetli yağış evlerini yıktı! Bütün aile ölümden döndü
    1. Şiddetli yağış evlerini yıktı! Bütün..
    2. Beklenen kasırga geldi! Binlerce kişi..
    3. "Ekonomide bahar ayları tekrar gelecek"
    4. 'Mahrem Abi' mahkemede öttü: FETÖ..
    5. Ruhani: ABD'nin yardımıyla öldürdüler
    6. Fransa’daki peçe yasağı dini özgürlük..
    7. Mahkemeden skandal karar! FETÖ'cü..
    8. Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap New..
    9. Yeşil pasaportta yeni düzenleme!..
    10. İsrail, minikleri okulsuz bıraktı
    11. O isim için kırmızı bülten çıkarıldı!
    12. Türkiye'nin tepkisi sonrası..
    13. İran Suudi Arabistan'ı topa tuttu!
    14. Uçaktaki tacizci kendini böyle..
    15. Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı..
    16. Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti
    17. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali..
    18. MHP'den Melih Gökçek bombası!
    19. Guardian'dan çarpıcı yorum: Selman'ın..
    20. PKK'nın infaz timi enselendi
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur