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Kılıçdaroğlu'dan Venezuela için cılız yorum: Güney Amerika’nın devrimcilerine yazık!

Venezuela'da ABD destekli darbe girişimi ve sonrasında yaşanan krizle ilgili cılız tepkiler veren Kemal Kılıçdaroğlu, dışarıdan müdahaleyi desteklemediklerini söyleyerek "Bu durum dikta yönetimlerinin güçlenmesine yol açar" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
Kılıçdaroğlu'dan Venezuela için cılız yorum: Güney Amerika’nın devrimcilerine yazık!

31 Mart seçimleri için kampanya çalışmalarına hız veren CHP Genel Kemal  Kılıçdaroğlu, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. CHP Lideri'ne Venezuela'da yaşanan süreç soruldu.

"Dışarıdan müdahaleyi doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Venezuela’ya dışarıdan müdahaleyi asla doğru bulmuyorum. Orada halk kendi iradesiyle kendi yöneticilerini seçer. Dışarıdan yapılan bir müdahale, dikta yönetimlerinin güçlenmesine yol açar. Sırtını bir başka egemen güce dayamış olan bir iktidar, kendi halkına hizmet edemez. Gücünü aldığı egemen devlete hizmet etmiş olur. Bu da doğru değil. Güney Amerika’nın devrimcilerine yazık."

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından sokaklarda belli aralıklarla şiddetli geçen gösteriler oluyor.

Kamyonları kim yaktı bilmecesi

Son olarak Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Kolombiya sınırında yardım kamyonlarını yaktıkları iddialarını reddederek, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." dedi.

Guaido da insani yardımların Venezuela'ya barışçıl şekilde ulaştırılması çağrısını yineleyerek, Maduro yönetiminin eylemcilere uyguladığı sert tavrına son vermesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
  1. KemalKılıçdaroğlu
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