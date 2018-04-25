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CHP'liler o isimden rahatsız oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeyi FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in evinde yapması CHP’de krize neden oldu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:04
CHP'liler o isimden rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinin FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek'in evinde yapıldığının ortaya çıkması partide kriz yarattı. Bilgiyi doğrulatan partililer, Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesinden rahatsız oldu. CHP'liler, "FETÖ ile omuz omuza çalıştığı tescilli bir ismin kızının evinde bizim partimiz ile ilgili bir karar nasıl alınır?" şeklinde tepki gösterdi.

HAMLELERE DEVAM

Erken seçim kararı ile köşeye sıkışan muhalefet çıkış yolları arıyor. Kılıçdaroğlu, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski ABD Başkanı George Bush'un seçim kampanyasını yürüten ve dünya Mason localarının en gözde siması, ABD'li siyonist şirketlerin Orta Doğu'daki en önemli ismi olan Ali Rıza Bozkurt ile görüşmesinden birkaç gün sonra partisinin adayını açıklamıştı. Yine üst akıldan talimat bekleyen Kılıçdaroğlu hamlelerine devam ediyor.

FETÖ BAĞLANTISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin sır perdesi aralanan Kılıçdaroğlu'nun etekleri tutuştu. Talimatla 15 milletvekilini istifa ettirerek İYİ Parti'ye grup kurduran Kılıçdaroğlu'nun bu kararı aldığı ve Akşener ile görüşme yaptığı mekanın CHP’nin meşhur genel sekreteri, ABD ile ilişkisi bilinen, Türkiye’deki Mason yapılanmasının önde gelen ismi, Fetullah Gülen’i 1960’lı yıllardan ölünceye kadar kollayıp koruyan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in İstanbul'daki evinde olması dikkatleri FETÖ bağlantısına çekti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI FETÖ TALİMATI İLE Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun sır görüşmesi aralanınca partideki rahatszılık arttı. Bilginin doğruluğunu öğrenen CHP'liler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bazı partililer, böyle bir görüşmenin neden gözlerden uzak ve FETÖ ile bağlantılı bir ismin kızının evinde yapıldığını anlamlandıramadığını belirtti. Partililer, "FETÖ ile omuz omuza çalıştığı tescilli bir ismin kızının evinde bizim partimiz ile ilgili bir karar nasıl alınır? Cumhurbaşkanı adayımız FETÖ talimatı ile mi belirlenecek. Bu kesinlikle kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 07:04
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  4. FETÖ
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  6. Kemal Kılıçdaroğlu
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