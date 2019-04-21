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Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

21 Nisan 2019 Pazar 14:48

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

Sağlık durumu iyi

CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:48
  1. Hakkari
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kılıçdaroğlu sağlık durumu
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