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Pişkinliğin bu kadarı! Kılıçdaroğlu ısrarla yalanını sürdürdü

Salı günkü CHP grup toplantısında çöpten yiyecek toplayan kadının görüntüsünü paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafını gösterdiği kadının bizzat yalanlamasına rağmen yalanını ısrarla sürdürdü.

24 Şubat 2019 Pazar 09:45
Pişkinliğin bu kadarı! Kılıçdaroğlu ısrarla yalanını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan var mı?"

Konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri önünde çöp toplayan kadının fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan var mı?" ifadesini kullanmıştı.

4 katlı binası var

Ardından fotoğrafta yer alan kadın, o sırada hayvanlar için yiyecek topladığını ve kendisinin fakir olmadığını ifade etti. Merkez Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Aysun Demir, 4 katlı binası olduğunu da belirtti.

"Bu fotoğraf gerçek"

Buna rağmen Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Geçen günlerde bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunda, yanında Erdoğan var. Bunu toplantıda gösterdim. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye tablosudur dedim. Sonra havuz medyası dedi ki 'Bu kadın zengin bir kadın.' Siz bir gün kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diyen birini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum kıyamet kopuyor. Gazetelerde yer alınca kimsenin sesi çıkmıyor. 21. yüzyılın Türkiye gerçeğini gösteriyorum, tahammül edemiyorlar."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:45
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. yalan

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