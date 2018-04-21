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Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması için kimden talimat beklediği belli oldu!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2014’te partisinin cumhurbaşkanı adayını ABD’li neoconlardan Türk kökenli Ali Rıza Bozkurt ile görüştükten sonra açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun, 24 Haziran adayı için Parti Meclisi’nin kararını işaret etse de iki haftalık süre içinde yeni kurye beklediği öne sürülüyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması için kimden talimat beklediği belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adaylığına kimi göstereceğini açıklamak için “kurye” ile gelecek ismi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşerek erken seçim için 24 Haziran’ı açıklaması ile etekleri tutuşan muhalefet, çözüm yolları arıyor. Pazartesi günü aday arayışı turlarına başlayacak olan CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında olduğu isimler aday olacağını açıklıyor.  

ALTIN KÖŞK'TE ADAYLIK GÖRÜŞMESİ  

Partimizin adayını Parti Meclisi belirler” diyen Kılıçdaroğlu'ndan dün de adaylık konusunda ses çıkmadı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da CHP liderinin aday konusunda 2014’te olduğu gibi “kurye” beklediği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday arayışı içerisindeyken ABD’den gelen ve Neocon'cu olarak tanımlanan Ali Rıza Bozkurt görüştü. Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nu Ankara Bilkent'te 'Altın Köşk' olarak bilinen evinde akşam yemeğinde ağırladı.  

YEMEK SONRASI İSİM BELİRLENDİ  

Kılıçdaroğlu, eski ABD Başkanı George Bush'un seçim kampanyasını yürüten ve dünya Mason localarının en gözde siması, ABD'li siyonist şirketlerin Orta Doğu'daki en önemli ismi olan Bozkurt ile görüşmesinden birkaç gün sonra partisinin adayını açıkladı. FETÖ'nün yayın organlarına da sık sık röportaj veren Bozkurt'la görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun şimdi de bu şekilde kendisine verilecek ismi beklediği ifade ediliyor.  

SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle salı günü olağanüstü toplantı yapacak. CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine dönük çalışmaları sürüyor.  

PM ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELECEK  

Partinin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kurmaylarıyla zaman zaman bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etme kararı alınan CHP'de, milletvekilliği seçim yöntemi ve adaylık belirlemesi için PM, 24 Nisan Salı günü saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı.  

TEK GÜNDEM SEÇİM  

Salı günü partisinin grup toplantısına katılarak bir haftalık sunuş konuşmasını yapacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek.   CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, salı günü olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söyledi. CHP'de kararların, yetkili kurullarda alındığına dikkati çeken Bingöl, "PM üyeleri salı günü cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini aktarırlar ve ağırlıklı tablo ortaya çıkar" dedi. Toplantıda, seçimlere ilişkin geniş değerlendirmelerin yanı sıra bir yol haritasının da belirleneceğini vurgulayan Bingöl, burada konuşulan isimler arasından CHP'nin adayının, daha sonra yapılacak MYK'de netleşeceğini aktardı.    

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
  1. Bingöl
  2. Ankara
  3. Kılıçdaroğlu

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