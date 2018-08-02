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CHP'li Gürsel Erol'dan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama

Amerika'nın bakanlara yaptırım uygulama kararı almasını değerlendiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kararın hükümete karşı değil Türkiye'ye karşı alındığını söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:38
CHP'li Gürsel Erol'dan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında; Amerika'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım uygulama kararı masaya yatırıldı.

MESELE AK PARTİ DEĞİL TÜRKİYE

Programının konuklarından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptırım kararının AK Parti hükümetine karşı değil Türkiye'ye karşı alındığını söyledi.

Meselenin Türkiye olduğunun altını çizen Erol, birlik beraberlik zamanı olduğuna dikkat çekti.

PARTİDEN ATACAKLAR

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP'li Erol, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:38
  1. Elazığ
  2. CHP
  3. Gürsel Erol
  4. ABD'nin yaptırım kararı

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