Kılıçdaroğlu’nun Kahramanmaraş programı iptal oldu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, yaptığı açıklamada, İstanbul’dan dün sabah Kahramanmaraş’a gelecek olan tarifeli uçağın hava muhalefeti nedeniyle kalkamadığını söyledi. Özbolat, Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini ve programın ertelendiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda işadamlarıyla toplantı yaptıktan sonra partisinin İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek, ardından Pazarcık ilçesinde ve Narlı beldesinde çeşitli temaslarda bulunacaktı. KILIÇDAROĞLU-DERVİŞ GÖRÜŞMESİ Bu arada, Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nda Türkiye’ye gelen Kemal Derviş ile karşılaştı. Atatürk Havalimanı VIP salonunda bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Derviş, yaklaşık 45 dakika görüştü. Kılıçdaroğlu ve Derviş’in, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.