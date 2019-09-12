Kılıçdaroğlu'nun kabulü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, federasyona bağlı başkanlar ile yöneticilerini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.
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