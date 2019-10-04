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Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman ülkede başörtülü kızlara uygulanan zulümde CHP'nin suçlu olduğunu kabul etti.

04 Ekim 2019 Cuma 10:50
Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü açıklaması

Dünya Avşarlar Derneği’nin 4’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde hava yolu ile Adana’ya geldi. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı dikkat çekti.

Başörtüsü zulmünde CHP'nin rolünü kabul etti

CHP’nin Türkiye’de çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Var yani, gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. ‘Neden Türkiye bu haldedir?’ demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim onları getirdi onları? Sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:50
  1. Adana
  2. Dünya Avşarlar Derneği
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli

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