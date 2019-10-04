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Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman ülkede başörtülü kızlara uygulanan zulümde CHP'nin suçlu olduğunu kabul etti.

04 Ekim 2019 Cuma 10:50
Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü açıklaması

Dünya Avşarlar Derneği’nin 4’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde hava yolu ile Adana’ya geldi. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı dikkat çekti.

Başörtüsü zulmünde CHP'nin rolünü kabul etti

CHP’nin Türkiye’de çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Var yani, gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. ‘Neden Türkiye bu haldedir?’ demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim onları getirdi onları? Sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:50
  1. Adana
  2. Dünya Avşarlar Derneği
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli

YORUM YAZ

  • YORUMYORUM32 dk önce
    Muhalefet liderinin ???!!!tek sermayesi AK PARTİ yı ve RECEP TAYYİP ERDOĞAN ıeleştirmek.Bu eleştirileri iftira olmuş yalan olmuş onun için önemli değil.Şımarık çocuğun elinden oyuncağını alırsan ne olur?Almak lazım.
  • murat s.murat s.43 dk önce
    adana şalgamı içmiş herhalde. yarın unutur söylediklerini. yıllardır chp insanlara zulum etmiştir.
  • yucel yucel 45 dk önce
    ALİ KİREÇ eyvallah sonuna kadar sana katılıyorum başka birşey ekleme gerek yok.
  • ottootto54 dk önce
    Kafasına saksı düşmüş, aklı yerine gelmiş. Geçmiş olsun.
  • hasanhasan56 dk önce
    sayın Kılıçdaroğlu;hakikaten bu doğruyu konuşmasında söylemişse, inanıyorum inşallah cani gönülden demiş olmalı.Ben şahsen partilisi değilim, fakat kendisini bu tesbitlerinden dolayı bir vatandaş olarak tebrik ediyorum. doğru olunca el ele vermek insanı mutlu kılıyor trkrar kendisine bu çıkışından saygı duyuyor tebrik ediyorum devamı olur.ümit ediyorum.
  • avukatavukat1 sa önce
    Chpyeni bir taktik keşfetmiş. Normal zamanlarda Müslümanların hoşuna gidecek şeyler söylüyor; saf Müslümanlardan oy alıyor, kazanınca da tekrar fabrika ayarlarına dönüp kaldığı yerden zulümlere devam ediyor. Müslümanlar uyanık olmalı ve katrandan şeker çıkmayacağını unutmamalıdırlar.
  • SahiciSahici1 sa önce
    Ben daha önce de söyledim bu adam ya akşamdan kalma halen ayılmadı yada eko gibi taktik yapıyor iktidar oluncaya kadar ondan sonra yine eski ayarına döner yemezler...
  • kahrolmuşkahrolmuş1 sa önce
    Tam bunları söylediğine inanmam doğrusu...Söylemişse bile büyük aşama kaydetmiş diyeceğim ama yarın çark edip eski tas eski hamam devam ederler...Çünkü böyle bir durum onların düşüncesine aykırı...
  • HayrettinHayrettin1 sa önce
    Adana'ya gelirken ucak turbulansa mi girdi de basini bir yere mi carpti ki sayin K.K sonunda dogru bir cumle etmis. Ankara'ya donunce ben boyle bir sey demedim demese bari.
  • Ax111Ax1111 sa önce
    Tebrik, işte bu. Doğruyu söyle ve korkma. Bu doğru en fazla senin CHP'den kovulmana sebep olur. Ama unutma ki çok daha hayırlı ve mübarek bir yere kabulüne vasile olabilir. Hem dünya da hem de ahirette. """""""NeMutluNecasetli Tastan Su İçmeyi Reddedenlere"""""""
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Sanki bilmiyormuydu. chp nin varoluş sebebi islamla mücadeledir, diğer tefarruatlar işi süslemek için kullanılır. Şimdi biraz inançlı vatandaşlardan oy devşirmek için bu yola baş vuruyor.

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