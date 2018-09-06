0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun istifası için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

Halil Günbeyi, partililerin kurultay çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:13
Kılıçdaroğlu'nun istifası için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun partiye zarar verdiğini iddia eden Halil Günbeyi, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. 

Yürüyüşe dün Kurtköy'den başlayan, bugün Sakarya'ya ulaşan Günbeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın akşam CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Günbeyi, "Partinin genleriyle oynamaya çalışıyor." dedi.

Yarın akşam ulaşmayı planladığı CHP Genel Merkezi önünde gerekli açıklamaları yapacağını dile getiren Günbeyi, yürüyüş esnasında güvenlik tedbirlerini alan İçişleri Bakanlığı ve emniyet mensuplarına da teşekkür etti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:13
  1. Sakarya
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Halil Günbeyi
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailenin sofra başında buluşması Efendimiz’in öğüdü
    1. Ailenin sofra başında buluşması..
    2. Arabistan'da helikopter düştü: ABD'li..
    3. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için..
    4. A’dan Z’ye Şarbon…
    5. Havayolu taşımacılığında bir ilk!
    6. Kılıçdaroğlu'nun istifası için..
    7. İdlib'den ilk açıklama: Sonuna kadar..
    8. Kütahya Valiliğinden 'minibüs'..
    9. "Tek garantör Türk kardeşlerimiz" İki..
    10. Bahçeli'den İdlib ve ekonomi açıklaması!
    11. Albayrak düğmeye bastı: Makam araçları..
    12. Almanların Trump korkusu belgelendi!
    13. Stoltenberg'den Makedonya'ya ziyaret
    14. TSK, Münbiç'te 41. devriye görevini..
    15. Dünyadaki cennet hanedeki saadet idi
    16. Tayfundan sonra Japonya'da şiddetli..
    17. İHH'dan Arakan'a cansuyu... 1 milyon..
    18. İlham Aliyev Hırvatistan'da resmi..
    19. Avustralya'ya 430 milyon dolarlık..
    20. Hamaney: Bazı Arap ülkelerinin..
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama