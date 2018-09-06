Kılıçdaroğlu'nun istifası için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun partiye zarar verdiğini iddia eden Halil Günbeyi, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Yürüyüşe dün Kurtköy'den başlayan, bugün Sakarya'ya ulaşan Günbeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın akşam CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Günbeyi, "Partinin genleriyle oynamaya çalışıyor." dedi.

Yarın akşam ulaşmayı planladığı CHP Genel Merkezi önünde gerekli açıklamaları yapacağını dile getiren Günbeyi, yürüyüş esnasında güvenlik tedbirlerini alan İçişleri Bakanlığı ve emniyet mensuplarına da teşekkür etti.