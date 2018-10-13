Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu
Son olarak 24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u kazanma planı belli oldu.13 Ekim 2018 Cumartesi 16:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin yapılan analizlerin ardından harekete geçti.
İlçe örgütlerine talimat
İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine tek tek talimat gönderdi.
Taban ittifak
Taban ittifakının yapılmasını isteyen CHP Lideri, ittifakın terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle sınırlı kalmamasını istedi.
Kılıçdaroğlu, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" şeklinde konuştu.
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