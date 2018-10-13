Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin yapılan analizlerin ardından harekete geçti.

İlçe örgütlerine talimat

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine tek tek talimat gönderdi.

Taban ittifak

Taban ittifakının yapılmasını isteyen CHP Lideri, ittifakın terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle sınırlı kalmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" şeklinde konuştu.