Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını gösterdiği kadından sitem, “Yazıklar olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Eskişehir’de çöpten yemek toplama fotoğrafını ‘bu kadıncağızın tanzim satış noktasına gidecek parası yok’ diyerek gösterdiği Aysun Demir konuştu. Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözleri yalanlayan Demir, “Ben sokak hayvanları için yemek alıyordum, maddi durumum iyi, dört katlı evim var, Yazıklar olsun onlara, beni çekip de bu duruma düşürdüler” dedi.

CHP’nin 2 gün önce gerçekleştirdiği parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’den bir fotoğraf karesi göstererek bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bir kadının çöpten bir şeyler topladığı fotoğraf ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu tablo 21. yüzyılın tablosudur. Bu tabloyu oluşturan en önemli aktöre de bu tabloda gözüküyor. Erdoğan bu tabloda görülüyor. Bu kadıncağızın tanzim satış noktasına gidecek parası bile yok. Bu kadıncağızın otobüse binecek parası bile yok. Bu 21’inci yüzyılın Türkiye’sidir. Orta çağın değil” demişti.

Gösterilen fotoğraf karesinin, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Aysun Demir’e ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aysun Demir, maddi durumunun iyi olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını ve bu durumdan büyük zarar gördüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızı ve bizim şehrimizi farklı lanse etmeye çalışmıştır”

Aysun Demir’in yanına gelerek olay hakkında bilgiler veren AK Parti’nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Demir’in geçimi çok iyi bir şekilde sağladığını söyleyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eline nereden ve kimler tarafından servis edildiğinin de bilindiği üzere bir algı operasyonu yapıldı. Hem ülkemizi, hem şehrimizi hem ilçemizi karalayan ve bizleri kötü göstermeye çalışan, grup toplantısında göstermiş olduğu bu yalan iftira ile dolu bu belgeyi bugün kamuoyu ile paylaşmak için bir araya geldik. Yanımızda Aysun Demir teyzemiz var. Kamuoyu ile paylaşılan fotoğrafın kahramanı kendisi. Biliyorsunuz çekilen fotoğrafta konteyner ve yanında üç adet kap vardı. Aysun Demir teyzemiz bu binada oturuyor. Allah’a şükürler olsun ki evlatları ile birlikte hayatını, geçimini çok rahat bir biçimde sağlıyor. Sağlığı, sıhhati, vakti yerinde bir ablamız. Karşıdaki marketin ev iş yerlerinin konteyner atmış olduğu gıdaları sokak hayvanları için alıp, kaplara koyup verirken, israfın olmaması gerektiğini düşünen memleketimizin güzel teyzesi, Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından eline bu fotoğraf tutuşturularak AK Parti’yi, Cumhurbaşkanımızı ve bizim şehrimizi farklı lanse etmeye çalışmıştır” şeklinde konuştu.

“Bu yalanlardan, bu iftiralardan, bu karalamalardan ne zaman vazgeçeceksin?”

CHP liderini kınadığını ifade eden Başkan adayı Doğan, "Yalan yanlış beyanlardan, yalan yanlış iftiralardan vazgeçmesini ve bu memleketin değerleri ile barışık değerlerle bu memlekete hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Aysun Demir ablamız ile birlikte buradan onun dünden beri yaşadığı sıkıntıları tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ailesi ile birlikte dünden bugüne gerçekten çok büyük haksızlığa uğradı, üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü. Dün ben kız kardeşlerimiz ile de görüştüm. Annemiz utancından ’ben kendimi balkondan atacak dereceye geldim’ demiş. Bu bir genel başkana, bir siyasetçiye yakışmayan tavrı buradan tüm Türkiye’ye duyuruyoruz. Bu yalanlardan, bu iftiralardan, bu karalamalardan ne zaman vazgeçeceksin?” açıklamalarında bulundu.

“Kılıçdaroğlu bunu bir seçim malzemesi, bir mağduriyet malzemesi olarak kullandı”

Kılıçdaroğlu’nun bu olayı bir çekim malzemesi haline getirdiğini söyleyen Doğan, "Hiçbir şeye ihtiyacı yokken sokak hayvanlarına dönerci dükkanının ve büyük marketlerin attığı bu atıkları hayvanlar için toplarken Kılıçdaroğlu bunu bir seçim malzemesi, bir mağduriyet malzemesi olarak kullandı. Kendisini kınıyoruz, kendisini ayıplıyoruz, kendisine yakıştıramıyoruz. İnşallah gerekli hukuki süreci de başlatıyoruz. Ailemizin bu süreçte yaşadıklarını bizzat dinleyince gerçekten biz de çok üzüldük. İnşallah bundan sonra hukuki çerçevede gerekeni yapacağız. Kılıçdaroğlu bir tazminat daha ödeyecek. O tazminatla da sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine Aysun Demir teyzemiz tarafından dağıtılacaktır” diye konuştu.

“Yazıklar olsun Kılıçdaroğlu, sen o kadar merhametliysen gelip bana sorsaydın”

Çok rencide olduğunu ve maddi durumunun gayet yerinde olduğunu belirten Aysun Demir, Kılıçdaroğlu’na sitem etti. ‘Yazıklar olsun onlara, beni çekip de bu duruma düşürdüler’ diyen Demir, sonuna kadar hakkını arayacağını ifade ederek, “Yanımızda büyük marketler var. Burada dönerci var. Kırıklarını, artıklarını atıyorlar. Ben de onları alıp hayvanlara veriyorum. Bunu her zaman yapıyorum, yapacağım da. Beni ne kadar rencide ettiler bunun farkında değil mi Kılıçdaroğlu? Gelip bana sorsaydı aç mısın diye. Ben açıkta değilim. Benim maddi durumum gayet iyi. Benim 4 katlı evim var. Aylığım var. Allah’ıma çok şükür muhtaçlığım, ihtiyacım yok. Ben çok rencide oldum. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Çok üzüldüm. İntiharı bile düşündüm dün. Yemin ederim balkondan atıyım kendimi de bitsin dedim. Utandım. Niye sallıyor böyle? Biliyor mu benim ihtiyaç sahibi olduğumu. Benim aylığım var. 4 tane evim var. Ben ihtiyaç sahibi değilim. Ben hayvanlara veriyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Ben iki gündür çektiğimi biliyorum. Ben çocuğumu okula gönderemedim, rencide oldu. Bunları düşünmedi mi Kılıçdaroğlu? Niye sallıyor elinde benim resimlerimi. Gelip de sorsaydı. Benim durumumu görseydi. Yazıklar olsun onlara, beni çekip de bu duruma düşürdüler. Ben kendi halinde yaşayan bir kadınım. Niye çekip de rencide ediyor. Benim iki tane yetimim var. Yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu, sen o kadar merhametliysen gelip bana sorsaydın. Yiyecek misin de bu alıyorsun deseydin. Ben sana hayvanlara aldığımı söylerdim" dedi.

“Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açacağız”

Son olarak konuşan Aysun Demir’in Avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise Kılıçdaroğlu’na karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek şu şekilde konuştu:

“Fotoğrafı kendisinden izinsiz olarak, habersiz olarak çekildi, servis edildi, dağıtıldı ve üzerine bir hikaye yazıldı. Bunun ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kaymakamlıktan gerekli evrakları da aldık. Bizim mal varlığımız, birden fazla gayrimenkulümüz var. Hiçbir sıkıntımız yok. İhtiyaç sahibi değiliz. Normal şartlarda çekinecek, gocunacak bir şeyimiz yok. Yardım etmeye çalışırken çok farklı gözüktük. Ben fotoğrafı çeken, servis eden ve bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açacağız. Aysun teyze kendisi bizzat söylüyor. Ben bunu nasıl sokak hayvanları için topladıysam, yine tazminatı kazanamam halinde yine bunu sokak hayvanlarına harcayacağım diye."