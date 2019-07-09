Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası TBMM'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu

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