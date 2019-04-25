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AK Partili Salih Cora: Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda güvenliği varken...

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, CHP Genel Başkanı'nın çok sayıda güvenlik personeli olmasına rağmen sınırlı sayıda güvenlikle cenazeye katıldığını söyledi. Cora, "Şehidimizin ailesinin rahatsızlığını da hiçe sayan Kılıçdaroğlu, açık bir şekilde yaşananlara sebebiyet verdi." dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:02
AK Partili Salih Cora: Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda güvenliği varken...

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Cora, "Türkiye'de ne zaman olumlu bir gelişme olsa, karanlık eller devreye giriyor. Türkiye'yi istemeyen güçler, gelişen bu fotoğrafı bozmaya çalışıyor." dedi.

'Kılıçdaroğlu az sayıda güvenlikle cenazeye katıldı'

Kılıçdaroğlu'na saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,'Gün kızgın demiri soğutma günüdür.' ifadelerinden sonra yaşanmasına dikkat çeken Cora, "Neredeyse tüm siyasi partilerin uzlaşmacı bir mesaj verdiği ortamda bakıyoruz ki Kılıçdaroğlu, uzun zamandır gitmediği bir Şehit cenazesine katılıyor. Daha fazla güvenliği ve koruması olmasına rağmen sınırlı sayıda güvenlikle birlikte, ailenin yapısını ve oradaki harareti de bildiği halde cenazeye katılarak açık bir şekilde provokasyona sebebiyet verdi. Nihayetinde de hoş olmayan bir olayla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Cora, karanlık ellerin vermek istediği mesajı şu sözlerle anlattı:

"Yaşananlardan çıkan mesaja göre karanlık eller, 'Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı söyleminde bulundu. Sakın bu ittifaka yeşil ışık yakmayın. Sizin onlarla bir işiniz yok. Siz bizim dediklerimizi yapmak zorundasınız' mesajı verdiler."

TBMM'nin 23 Nisan özel oturumuna işlişkin de değerlendirmelerde bulunan Cora, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclisin açılışının 99. yılı sebebiyle yapılan özel oturumda baktık ki CHP, HDP ve İYİ Parti'nin söylemleri aynı. Bu söylemlerin özünde şu var. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeniden gözden geçirilsin. Ülke yeniden seçime girsin.' Fotoğrafın büyüğünü görerek olayın arkasındaki karanlık elleri deşifre etmeliyiz."

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:02
  1. Ankara
  2. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora

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