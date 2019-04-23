0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen:- "Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi"- "Kemal Bey'in mahallemize, cenazemize gelmesi kesinlikle sürpriz oldu"

23 Nisan 2019 Salı 19:24
"Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, "Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi." dedi.

Kökmen, gazetecilere açıklamada son gelişmeler nedeniyle şehit yakınları olarak acılarını yaşayamadıklarını, köylerinin böyle bir olayla anılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Bize şehit acısını bile yaşatmadılar. Bu olaylar bizi çok üzdü, burada acımızı yaşamıyoruz. Bizim üstümüzden şey yapmasınlar, acımızı yaşamak istiyoruz." diyen Kökmen, olayda iddia edildiği gibi bir provokasyonun söz konusu olmadığını söyledi.

"Oradakiler tamamen mahallemizin halkıydı. Dışarıda gelen yoktu. O anki öfkeyle bir şey oldu, üzüntü duyduk. Halk, 'PKK ile birlik olmayın, askerimiz ile güvenlik güçlerimiz ile birlik olun.' dedi. Biz kurşun acısını yaşarken, neler yaşıyoruz bilmiyorum." ifadelerini kullanan Kökmen, şöyle devam etti:

"Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi. Kemal Bey'in mahallemize, cenazemize gelmesi kesinlikle sürpriz oldu. Namaz kılınma anıydı, bağrışmaları duyunca Kemal Bey'in geldiğini anladık."

- "Geçmiş olsun ziyaretine gidecektik"

Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitmek için randevu talep ettiklerini aktaran Kökmen, "Kemal Bey'e perşembe günü bir özür ziyaretinde bulunmak istiyorduk ama televizyondan gördüğüm kadarıyla bizden önce HDP örgütlerini kabul etmiş. Onların 'geçmiş olsunlarını' kabul etmiş. Ondan dolayı şehit ailesi olarak biz bu ziyaretimizden vazgeçtik, gelmeyeceğiz. Kemal Bey kusura bakmasın. Bizim canımızı, kanımızı alanlarla bir araya gelmesi bizi üzdü." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:24
  1. Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Çubuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı öğrenciler şehitler için 600 fidan dikti
    1. Yabancı öğrenciler şehitler için 600..
    2. M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı!..
    3. Silopi’de halaylı 23 Nisan kutlamaları
    4. Kırgızistan’da eski milletvekilleri..
    5. Böyle yolculuk görülmedi
    6. İçişleri Bakanı Soylu: "Biz Doğu ve..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Kemal..
    8. AK Parti'li Yavuz, YSK'nin ara..
    9. Bahçeli’den seçim yorumu
    10. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    11. Paris’te korkutan yangın
    12. Öğrencilerden Türk devletleri..
    13. E-5 Otoyolu Kartal mevkiinde iş..
    14. Tunus Milli Güvenlik Konseyi..
    15. 23 Nisan’ı vosvoslarla kutladılar
    16. İçişleri Bakanı Soylu:..
    17. Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na saldırıda..
    18. AK Parti’li Yavuz’dan YSK açıklaması
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (YSK'nin..
    20. TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
    21. İçişleri Bakanı Soylu: "(YSK'nin..
    22. Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri
    23. Buducnost VOLI'de Repesa dönemi sona..
    24. Atiker Konyaspor’da Galatasaray maçı..
    25. Binali Yıldırım'dan YSK açıklaması!
    26. Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat..
    27. CHP’li heyet suç duyurusunda bulundu
    28. Giresun'da çocuklar tahta arabalarla..
    29. Konyaspor, Galatasaray maçı..
    30. Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı