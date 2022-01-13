Kılıçdaroğlu’nun bilgisizliği alay konusu oldu!

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu STK, muhtarlar ve gençlerle buluşmak üzere gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmadaki bilgisizliği sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada “1 buçuk milyar ton rezerve sahibiz diyeceği yerde 1 buçuk milyon tok rezerve sahibiz” diyerek ilk hatasını yaptı.

Ardından Kılıçdaroğlu, Türkiye'de taşkömürünü Zonguldak bölgesinde bulan ilk kişi olan Uzun Mehmet’in topraklarındayız diyeceği yerde, Otlukbeli mevkiinde Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı Ordusu’na karşı Akkoyunlu Ordusu’nu komuta eden ‘Uzun Hasan’ın topraklarındayız dedi.

Kılıçdaoğlu’nun yaptığı gafları sosyal medya üzerinden paylaşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Zonguldak’ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?” ifadelerini kullanırken Gazeteci Aslı Ay Dinçer de, “Sol/seküler kesim: Cahil akepeliler, akılları yok. Oy kullanırken IQ testi yaptırılsın. O sırada aydın sekülerlerin oy verdiği. Bu adama ve partisine oy verenler bize cahil diyor. Sizden ala cahil mi var memlekette” diyerek Kılıçdaroğlu ile dalga geçti.