'Kılıçdaroğlu'nun alevi olması aday olmasına mani mi?'

Asla değil. Asla olamaz. Asla düşünülemez… İyi parti Milletvekili Halil Oral’ın söylediği bir söz biraz infiale sebep oldu. Aslında Halil Oral’ın söylemek isteyip de meramını anlatamadığı bir söz diyelim.

Ne demişti Halil Oral: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması Sünni diyeceğimiz daha Müslüman bir kesim tarafından tasvip görmez…”

Cümle böyle. Yanlış nerede: “…Sünni diyeceğimiz daha Müslüman bir kesim…” ifadesi siyaseten söylenmesi yanlış bir cümle…

Peki Halil Oral bunu isteyerek mi söyledi? Bence hayır. Demek istedi ki; Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Türkiye’nin nüfusça daha yoğun Sünni kesimi (daha yoğun demeyi orada aklına getiremedi) tarafından ilgi görmeyeceği, tercih sebebi olmayacağı ihtimaline karşın onun aday olması yerine daha ma’kul bir aday…. Demek istedi.

Ben Halil Oral’ın avukatı değilim ama sözü oturtamama yüzünden bir tatsızlık oldu. Aslında Oral konuşmanın devamında iki yanlış yaptı: “Kellimunnase ala dini ukulihim.” hadisine ayet dedi.

“Ukulihim’i ukuluhüm” şeklinde söyledi. Bu söylediklerinde de yukarıda söylediklerinde de bence bir kasıt yoktu.

Asıl konu bu değil. Asıl konu Türkiye’de Aleviler ile Sünniler, Türkiye üzerinde hesabı olan şebekelerin iştahını kabartıyor. Birbirine düşürmek için üzerinde senaryo yazılan heyecanlı konu olma özelliğini muhafaza ediyor.

Burada, tongaya düşme konusunda hâlâ Alevilerin de Sünnilerin de yeteri kadar olgunlaşamadığı kanaatindeyim. Yani gaza gelme hususunda taviz veriyorlar. Bu konudaki “Alevi ve Sünni” ifadem Türkiye’nin bazı yörelerini kapsıyor: Mesela Samsun’da da, Ordu’da da, Giresun’da da Aleviler var. Sayıları çok az da olsa var. Buralarda Sünnilerden Alevilere yönelik hiçbir taciz, saldırı olmaz. Memleketin her neresi olursa olsun; saydığım özellik karakterine uygun yerlerinde böyle bir saldırı veya çatışma olmaz. Nerelerde olur?

Çorum gibi, Maraş gibi, Sivas gibi, Manisa gibi, Mersin gibi, Erzurum gibi… Sünni mahalleleri ile Alevi mahallelerinin veya köylerinin yan yana olduğu… Her iki kesimin de nüfusça birbirlerini dengeleyecek oranda olduğu… Ve geçmişe dayalı sınır kavgası, at sulama, mal gütme, başka sebeplerden arada bir kavganın, sürtüşmenin hafızalarda yaşadığı, yaşatıldığı bölgeler Alevi Sünni kavgası çıkarmaya daha müsait kabul edilir.

Ehli düşman bunun sosyolojik kritiğini binlerce kez zaten yapmıştır ve tuzağını buna göre kurar. Alevi ne kadar Müslümandır? Sünni ne kadar Müslümandır? Bunun inanç metresini en iyi Allah bilir, Allah ölçer. Biz, elimizdeki ölçülere göre hareket ederiz. Bu ölçülere göre de bu konuyu tartışmak akademyanın işidir. Bana sorarsanız bu konuda söyleyecek yığınla söz bulurum ama siyasi konular, idari konular, mezhep taassubuna kurban edilmemelidir.