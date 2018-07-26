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Kılıçdaroğlu'nun alacağı televizyon kanalı belli oldu

Halk TV'nin Deniz Baykal'a yakınlığı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yakın bir televizyon kanalı hamlesi yaptığı ortaya çıktı.. CHP'li Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'ın bir buçuk milyon dolar karşılığında KRT TV'yi satın alacağı, bu hamlenin CHP Genel Merkezi tarafından organize edildiği ileri sürüldü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:47
Kılıçdaroğlu'nun alacağı televizyon kanalı belli oldu

CHP yönetiminin kendi çizgisinde bir televizyon kanalı satın alma iddiaları sonuca bağlandı. CHP'nin Halk TV'den duyduğu rahatsızlığın ardından KRT TV'yi satın alacağı ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi! Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak…" iddiasında bulundu.

"TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve % 49 hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler" diyen Yılman, şu bilgileri verdi:

Bu taahhüt için de belli bir süre talep edilmiş. 2 yıl içerisinde bu meblağı ödeyeceklerini söyleyen Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak; “Yüzde 49 hisseyi bizim işaret edeceğimiz emanetçiye devredin biz bu kanalı kurtaracağız!” sözünü vermişler Didem Duyum’a.

Ama tabii bir TV kanalının hayatını devam ettirebilmesi için sadece hissesinin devrini almak yeterli olmuyor. Bir de bu kanalın aylık giderlerinin karşılanması meselesi var. Bu giderler karşılanmadığı takdirde bir yayın kuruluşunun hayatını devam ettirmesi söz konusu bile değildir.

Kendisi de eski bir televizyoncu olan Özkan bu gerçeğin farkında olduğu için aylık 300 bin TL'ye yakın giderlerin de kendileri tarafından bir şekilde karşılanacağı teminatını vermiş.

Bir bilgi daha vereyim… Haberim yoktu bu vesile ile öğrendim ki; Özkan’ın internet üzerinden yayın yapan Güneşim adlı bir TV kanalı varmış. KRT ile alışveriş sonrası bu iki kanalın da birleştirilmesi gündemdeymiş.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:47
  1. Deniz Baykal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. KRT TV
  4. CHP Genel Başkanı

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  • M.ALİM.ALİ10 dk önce
    Yanında cemaatiyle beraber Oktan Keleş'i de promosyon olarak versinler.
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