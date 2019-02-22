Kılıçdaroğlu, CHP'yi 'aile partisi' haline çevirdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis üyesi listelerinde bazı vekillerin akrabalarını yazdırdığını öğrenince 81 ilin yönetimine ‘akrabaları temizleyin’ talimatı verdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını listelere yerleştiği öğrenildi.

İşte o eş-dost listesi

- Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Müslüm Tekin Çankaya 3. sıra.

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un kuzeni İlker Sami Torun Ordu Altınordu 2. sıra.

- İstanbul’da listeyi hazırlayan Onursal Adıgüzel'in dayısı Erol Şahin, Avcılar.

- Oğuz Kaan Salıcı'nın akrabası Zeynel Yılmaz Bağcılar 1. sıra.

- Canan Kaftancıoğlu’nun kliniğinin müdürü Özgür Tatar, Bağcılar.

- Mersin vekili Cengiz Gökçel’in ağabeyi Tuncay Gökçel Mersin Toroslar 1. sıra, PM üyesi Tekin Bingöl’ün kuzeni Nevzat Gül, Kadıköy 5. sıra.

- PM üyesi Aykut Erdoğdu’nun şoförü Ümit Güven Şişli 22. sıra.

- MYK üyesi Gökhan Zeybek’in kuzeni, Serdar Sarıoğlu Sarıyer.

- Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın akrabası Erdoğan Yıldız’ın eşi Nimet Yıldız, Bursa Yıldırım, 4. sıra.

- CHP eski milletvekillerinden Sinan Aygün’ün kız kardeşi Sibel Aygün Çankaya.

Son dakikaya kadar HDP ile müzakere

CHP’nin, HDP’yle yapacağı gizli ittifaka son dakika ayarı! İP’in ittifaka tepki göstermesi üzerine HDP, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Kartal gibi seçmeninin çok olduğu yerlerde kendi meclis üyeleriyle seçime girmeye karar verdi. Beylikdüzü HDP İlçe Başkanı Refika Kısmet, şunları anlattı: “Son güne kadar CHP ile müzakere masasındaydık. Son anda genel merkezlerden gelen bir talimatla müzakereyi sona erdirdik.

Biz de 33 kişilik belediye meclis üye listemizi İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettik. Kendi adaylarımızla seçime katılacağız.

Yalan tutanakla Başkan'ı kandırdılar

İzmir Buca’da belediye başkan adaylığı geri çekilen CHP’li Suat Nezir, Kılıçdaroğlu ile görüşememesinin arka planını anlattı: “CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Kasım Akdağ, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tamamen yalan ifadelerle hazırladıkları bir tutanakla Kılıçdaroğlu’na gittiler. Yalan ve iftiraya maruz kaldım. Hakkımı arayacağım.”

Genel Başkan PM’den kaçtı!

CHP PM, 12 üyesinin isteği üzerine aday listeleri YSK’da kesinleşmeden değil 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı. PM’ye, Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağı, o tarihte Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in yapacağı bir açılış töreninde bulunacağı belirtildi.

12 üye imzasını çekti

Bunun üzerine PM Üyesi Mehmet Ali Çelebi, toplanan imzaları geri çektiklerini açıkladı: “Geciktirilerek gündemsiz bırakılan Parti Meclisi’nin toplanması anlamsızdır. Parti Meclisimizin olağanüstü toplanması talebimizi geri çekiyoruz. PM kurultay iradesini temsil eden karar organıdır. Alay etme organı değildir.”

(Akşam)